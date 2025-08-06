Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından yürütülen 'sahte diploma' soruşturmasında şüphelilerin e-imzaları nasıl kopyaladığının ve sahtekarlığın nasıl ortaya çıktığının detaylarına ulaşıldı. AKŞAM Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre her şey Şubat 2024'te e-imza hizmeti veren firma yetkilisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun ikinci kez e-imza talebinde bulunmasından şüphelenmesiyle başladı. Bir kamu görevlisinin iki kez e-imza başvurusu yapmayacağından hareket eden firma yetkililerinin telefonla ulaştığı Karagözoğlu 'başvurunun kendisine ait olmadığını' söyledi.

TÜBİTAK İNCELEME İSTEDİ

Soruşturmada sahte e-imzaların BTK'ya hizmet veren TÜRKTRUST ve EİMZATR adlı şirketlerin İstanbul, Adana, Hatay ve Mersin'deki ofislerinden oluşturulduğu belirlendi. Şirketlerin ofisine gelen diploma çetesi üyelerinin kamu kurumu yöneticileri adına düzenledikleri ve kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları sahte kimlikle e-imza başvurusunda bulundukları tespit edildi. Firma görevlilerinin kimliklerin sahte olup olmadığını doğrulatmadan sadece bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden teyit ederek sahtekarlara e-imza oluşturduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında TÜBİTAK'tan da e-imza kopyalama işlemleri ile ilgili inceleme istendi. Milyonlarca log kaydı incelenerek, sızıntının boyutu araştırıldı. Araştırmalar sürerken Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi BTK'ya başvuruda bulunarak sistemlerinde bir anormallik olduğunu iletti. BTK yaptığı incelemede bazı işlemlerde tutarsızlık tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ağustos 2024'te soruşturma başlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMAYA BAŞLANDI

Sahte kimlikle e-imza oluşturulmasının önüne geçmek için BTK, 10 Ekim 2024'ten itibaren e-imza için kimlikle fiziksel başvuruları kaldırdı. Türkiye genelinde e-imza hizmeti veren 7 firmaya başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Başvuru sırasında, başvurucunun üzerine kayıtlı tüm hatlara SMS gönderilerek hem bilgilendirme yapıldı hem de doğrulama kodu gönderildi. Üniversitelere yazı gönderilerek uyarı yapıldı. Firmalar yapay zeka desteği ve biyometrik doğrulama yaptıktan sonra başvurucuya e- imza vermeye başladı. Bu tarihten sonra BTK'ya şüpheli e-imza başvurusu uyarısı gelmedi.

SUÇ DOSYAYI KABARIK ÇIKTI

Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun 2018 yılında aynı suçtan Adana'da yakalandığı alındığı ortaya çıktı. 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin başında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadiroğlu hakkında suç örgütü kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak bu davadan beraat eden Kadiroğlu'nun, geçmişte de birçok kez benzer suçlamalarda adı geçtiği öğrenildi. 1999'dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da örgüt lideri suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Kadiroğlu'nun yaklaşık beş yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamesine göre, üst düzey kamu kurumu yöneticilerinin elektronik imzası kopyalanarak birçok kişiye sahte diploma ve belge düzenlendi. Kamu kurumu yöneticilerinin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği tespit edilen 134 kişi hakkında geçtiğimiz mayıs ayında dava açıldı. İkinci iddianamede yer alan 65 kişinin de davaya dahil edilmesiyle birleşen dosyada sanık sayısı 199'a çıktı. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Liderliğini Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı iddia edilen çete üyesi sanıklar ve 2 firmanın personelinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Çetenin, kopya e-imza ile hangi kurumlarda, kimler adına ne işlemler yaptığı araştırılıyor.

3 BARAJIN İNŞASINI ÜSTLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sahte diploma soruşturmasında sahte Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezuniyeti alan kişinin şirketinin 3 barajın inşasını üstlendiği ortaya çıktı. Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada, 16'sı tutuklu 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açıldı. Soruşturmanın ikinci dalgasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 20'si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemine girme', 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi, şebeke tarafından İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen isimler arasında yer alan Mehmet Baykara'nın Malamira İnşaat ve Sondaj isimli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Baykara'nın şirketinin Şırnak Barajı, Ilısu Barajı ve Uludere Barajı başta olmak üzere çeşitli projeleri üstlendiği ve tamamladığı belirlendi.

PSİKOLOG HALI YIKAMACI ÇIKTI

Diploması sahte çıkan isimlerden olan ve sosyal medyada ünlülerin psikoloğu olarak bilinen Abdullah Volkan Uçak'ın da gerçekte halı yıkamacısı olduğu öğrenildi. Adana'da halı yıkamacılığı yaparken sahte diploma ile kendisini sosyal medya ve TV'lerde psikolog olarak tanıtan Uçak'ın sıra dışı seansları sosyal medyada dikkat çekmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uçak, "İrlanda'daki Dublin Üniversitesi'ndeki diplomam için denklik almak istemiştim. Hayatım karardı. Sanık ifadesinde 'Denemek için sahte diploma gönderdim' deyince serbest kaldım. Geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım" dedi.

ÖSYM İDDİALARINA YALANLAMA

E-imza kopyalama soruşturmasıyla ilgili birçok iddianın yalan olduğu tespit edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, soruşturmaya ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"400 akademisyenin usulsüz atandığı" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması düzenlendiği tespit edilmiştir. Şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." denildi.

"ÖSYM'nin sistemine girip üniversite sınav puanlarının yükseltildiği" iddiasına yönelik açıklamada ise, "Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Bir torbacının narkotik başkomiseri yapıldığı" iddiası hakkında da "Çete üyesi söz konusu başkomiser adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandı." şeklinde açıklama yapıldı.

BÜYÜK BİR GİZLİLİK VE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Ağustos 2024'te başlattığı soruşturmalar kapsamında sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında 21 Mayıs 2025'te kamu davası açıldığını belirtti. Bakan Tunç, şöyle devam etti: "Soruşturma, yaklaşık 1 yıldır büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüldü. HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, detaylı biçimde değerlendirildi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Suç teşkil eden her eylem karşısında, gerekli adımlar gecikmeksizin atılmaktadır."

HUKUKİ ADIM ATILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddialara karşı hukuki adımların atıldığını duyurdu. Bakanlık, benzer iddiaların mayıs ayında da gündeme getirildiğini hatırlatarak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaları yalanladığını vurguladı.

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