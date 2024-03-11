Sahurun geleneksel habercileri... Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Kırklareli'nin Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 davulcu hazırlıklarını tamamladı.

Davulcular ardından mesai yapacakları mahallelerde görev yerini aldı. Davulcular vatandaşları sahura davet etti.

Demirören, heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız." dedi.