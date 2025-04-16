İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1322
  • EURO
    43,6815
  • ALTIN
    4055.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şaibeli kurultay MASAK raporunda... Küsuratın sırrı ifşa oldu
Güncel

Şaibeli kurultay MASAK raporunda... Küsuratın sırrı ifşa oldu

CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Dosyaya giren MASAK raporunda 55 hesaptan 16'sında kurultay sürecinde olağan dışı nakit akışı tespit edildi. O hesaplar arasında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer alırken rakamlardaki küsuratın sırrı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Şaibeli kurultay MASAK raporunda... Küsuratın sırrı ifşa oldu
ABONE OL

5 Kasım 2023 Pazar günü "bazı döviz bürolarının açtırılarak 50 milyon dolar meblağında işlem yapıldığı" iddialarına yönelik olarak araştırma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporu talep edildi.

Talep karşısında MASAK 55 kişiye ait hesap hareketlerini inceledi.

16 kişiye ait hesapta kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit hareketliliği tespit edildi.

Olağan dışı nakit hareketi bulunan hesapların sahipleri arasında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.

HESAPLARDAKİ KÜSÜRATIN NEDENİ BELLİ OLDU

MASAK raporunda ortaya konulan para transferlerindeki küsüratlı rakamların nedeni de belli oldu.

Transferlerin gerçekleştiği dönemdeki dolar kuruna bakıldığında dikkat çeken bir nokta ortaya çıktı.

Hesaplardaki paraların dolar değerine bakıldığında tam rakamlara ulaşıldı.

Böylelikle paraların dolar bazında transfer edildiği tespit edildi.

ALINAN PARALAR DUDAK UÇUKLATTI

Raporda Şaban Sevinç'in hesabına 2023 Ağustos ayında 92 bin dolar yatırıldığı ifade edildi.

Rıza Akpolat'ın hesabında ise 218 bin dolar, İsmail Saymaz'ın hesabında ise 250 bin dolar hareketlilik tespit edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.