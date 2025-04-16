5 Kasım 2023 Pazar günü "bazı döviz bürolarının açtırılarak 50 milyon dolar meblağında işlem yapıldığı" iddialarına yönelik olarak araştırma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporu talep edildi.

Talep karşısında MASAK 55 kişiye ait hesap hareketlerini inceledi.

16 kişiye ait hesapta kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit hareketliliği tespit edildi.

Olağan dışı nakit hareketi bulunan hesapların sahipleri arasında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.

HESAPLARDAKİ KÜSÜRATIN NEDENİ BELLİ OLDU

MASAK raporunda ortaya konulan para transferlerindeki küsüratlı rakamların nedeni de belli oldu.

Transferlerin gerçekleştiği dönemdeki dolar kuruna bakıldığında dikkat çeken bir nokta ortaya çıktı.

Hesaplardaki paraların dolar değerine bakıldığında tam rakamlara ulaşıldı.

Böylelikle paraların dolar bazında transfer edildiği tespit edildi.

ALINAN PARALAR DUDAK UÇUKLATTI

Raporda Şaban Sevinç'in hesabına 2023 Ağustos ayında 92 bin dolar yatırıldığı ifade edildi.

Rıza Akpolat'ın hesabında ise 218 bin dolar, İsmail Saymaz'ın hesabında ise 250 bin dolar hareketlilik tespit edildi.