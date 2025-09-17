Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılan 2023 yılındaki olaylı kurultay, gündemden düşmüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği kurultay, CHP'lilerin şikayetleri ve itirafları ile mahkemelik olmuştu. O günden bu yana parti yönetimi iddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkeme sürecini çıkmaza sokmayı hedefleyen adımlar atmayı tercih etti.

PARTİ DİZAYN EDİLİYOR

Olası bir mutlak butlan kararına karşı nisan ayında olağanüstü kurultayı toplayan genel merkez, temmuz ayında ise ani bir kararla kongreler takvimini ilan etti.

Mahkeme kararını bile beklemeden delege yapısını kökten değiştirmek için atılan bu adım, parti içi muhalefet tarafından 'olası bir mutlak butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlandı.

Genel merkezin bu süreçte delegelerin yüzde 70'inde değişime gitmeyi hedeflediği ve tüm potansiyel muhalif grupları da dışarda bırakmayı amaçladığı öne sürüldü.

BASKI, KÜFÜR, TASFİYE...

13 Ağustos'ta başlayan delege seçimlerine ise kavgalar, küfürleşmeler, usulsüzlükler ve genel merkez baskısı damga vurdu.

Devam eden mahkeme süreci sebebiyle seçimlere katılımın yüzde 25 seviyelerinde kalması dikkat çekti. Muhalif kanada uygulanan dışlama politikası tepkileri daha da artırdı.

BİTMEYEN KORKU

Parti yönetimi, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından aralık ayında olağan kurultayı toplamayı ve şaibeli kurultay davasını daha da etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Ancak son haftalarda önce İstanbul il yönetimine görevden el çektirilmesi, ardından da şaibeli kurultay davasından mutlak butlan çıkabileceğine yönelik söylentiler, genel merkezde büyük paniğe neden oldu.

YENİ KAOS PLANI

Sabah'ın haberine göre, parti yönetimi içerisinde kongre takviminin hızlandırılması ve 39. Olağan Kurultay'ın aralık ayı yerine kasım ayı başında yapılması için istişareler başladı. Bu konuda kulislerde 8 Kasım tarihi de sıkça dillendiriliyor. Olağan kurultayın tarihini önümüzdeki süreçte Parti Meclisi belirleyecek ve kamuoyuna duyurulacak.

