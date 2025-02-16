''Şaibeli kurultay'' soruşturması... CHP'li delegeler itiraf etti: Para teklifi birkaç kez artırıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğundan olduğu 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'nda 'şaibe iddiaları' ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç.'nin, şikayeti üzerine 22 Aralık 2023'te yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEDİ

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki isim de ifadeye gitmezken önceki gün bazı delege ve parti üyelerinin delegenin 'tanık' sıfatıyla soruşturma savcısına ifade verdiği ortaya çıktı.

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Savcılığa başvuran delegeler gizli tanık olmak istese de savcılık bunun mümkün olmadığını belirterek yeminli ifade aldı. İfade veren delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için para teklif edildiğini söyledi.

Bu tekliflere iki CHP'li ismin de şahit olduğunu anlatan tanık, bu teklifi birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını iddia ederek diğer 8 delege arkadaşının isimlerini de savcılığa verdi.