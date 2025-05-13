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''Şaibeli kurultay'' soruşturmasında flaş gelişme... Dosyalar Parlamenter Suçlar Bürosuna iletildi

CHP'nin ‘şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, milletvekillerinin dosyasıysa ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosu'na iletildi.

IHA13 Mayıs 2025 Salı 12:53 - Güncelleme:
''Şaibeli kurultay'' soruşturmasında flaş gelişme... Dosyalar Parlamenter Suçlar Bürosuna iletildi
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CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, iddianamenin hazırlanarak dava açılması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de içerisinde bulunduğu 123 şüphelinin ve 40 tanığın ifadesi alınırken, böylelikle ifadeler tamamlanmış oldu.

MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYASI AYRILDI

Soruşturmada ise gizli tanık olmadığı ve dokunulmazlığı nedeniyle 9 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma dosyasının ayrılarak 'Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği öğrenildi.

  • şaibeli kurultay
  • Parlamenter Suçlar Bürosu

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