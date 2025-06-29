Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler 4-5 Kasım 2023'te yapılan "şaibeli kurultayla" ilgili yarın Ankara'da görülecek duruşmaya çevrilirken, kurultayda Özgür Özel'e oy kullanmaları karşılığında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel destekçilerinden rüşvet aldıklarını itiraf eden CHP delegeleri yaşananları anlattı.

Sabah'ın haberine göre, talep üzerine rüşvet karşılığında verdikleri oyların fotoğrafını çekerek Whatsapp'tan İmamoğlu ve Özel destekçilerine gönderdiklerini, tüm bu belgeleri savcılığa sunduklarını söyleyen CHP delegeleri şunları kaydetti:

Veysi Uyanık (CHP Bitlis delegesi):

Biz Bitlis olarak 6 delegeydik. Ben de bunlardan biriyim. Kurultaydan önce il başkanımızla birlikte CHP Milletvekili Özgür Karabat'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında buluştuk. Karabat, Özgür Özel'e oy vermemizi istedi. Pazarlık yaptı. En sonunda Özgür Özel'e oy vermemiz için meclisteki odasında 100 bin lira il başkanına, diğer delegelere dağıtılmak için de 100 bin lira da bana verdi. Kullanılan oyların fotoğraflarını çekip whatsapp'tan kendisine göndermemizi istedi.

Yusuf Göğerkaya (CHP Erzurum delegesi):

"Erzurum'dan Ankara'ya gelince, İl başkanı bizi Ulus'ta bir pavyona götürdü. İl başkanı, 'Özgür Özel'e 4 imza daha lazım' dedi. Kemal Bey'e imza vermek isteyen delegeleri ikna etmeye çalışıyordu. Benim itirazıma rağmen il başkanı, bizim delege Yüksel Atabay adına sahte imza attı. Bu belgeyi de gece saat 03.00'te gazeteci Şaban Sevinç'e gönderdi. Pavyonun önünde gece bazılarına 1000 dolar, bazılarına bin 500 dolar verdi. Hatta bana bin 500 dolar verdi. 500 doları da bir arkadaşa, sen yarın verirsin' dedi. İl Başkanı bu parayı verirken, 'Kurultay günü Özür Özel'e oy verin' dedi. Onların da fotoğraflarını çekin, fotoğrafları da bana yollayın' dedi. Biz dedi paraları aldık, oy kabinine girdik, Özgür Özel'e oy verdik. Fotoğrafını da çekip yolladık."

Kemal Ölmez (CHP Hakkari delegesi):

"Ben, il başkanı ve 4 diğer arkadaşla toplam 6 Hakkâri delegesiydik. Kurultay günü beni ve il başkanı Nazım Demir'i telefonla aradılar. Ankara'da otele çağırıldık. Özgür Özel'e oy vermemiz karşılığında il başkanı ile bana 600 bin TL ve 2 adet iPhone marka telefon vermeyi teklif ettiler. Biz Kılıçdaroğlu'ndan yana olan duruşumuz nedeniyle teklifi reddedip, konuyu anında Genel Merkeze bildirdik. Diğer 4 delegemize kişi başı bin 500 dolar verdiler. Onlar parayı aldıktan sonra oylarını Özgür Özel'den yana kullandı."

Yılmaz Özkanat (CHP Batman delegesi):

"CHP Batman İl Başkan Yardımcısı, dolayısıyla da kurultay delegesiydim. Kurultay akşamı telefonla aradılar. Oyumu Özgür Özel'den yana kullanmam karşılığında kendilerine söyleyeceğim iki kişiyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe almayı teklif ettiler. Bu durumu kabul etmeyip ihbar edince, Özgür Özel genel başkan olduktan hemen sonra önce İl Başkan Yardımcılığı görevimden alındım, ardından da ihraç edildim."

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