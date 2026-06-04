İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmasında ek ifade veren Turgut Koç, kurultay sürecine dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Koç, kurultay günü Ankara'daki Marriott Otel'de kaldığını, delegelerle yaptığı görüşmelerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın bilgisi olduğunu öne sürdü.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirterek şöyle konuştu: Ekrem İmamoğlu'na Gürkan'ın destek vereceği iletildi. Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'in Gürkan'a yeniden belediye başkan adaylığı sözü verdiğini biliyorum. Gürkan, Özel'e oy verdiğini gösteren fotoğrafları bana gösterdi ve gönderdi.