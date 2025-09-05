İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2568
  • EURO
    48,3963
  • ALTIN
    4767.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şaibeli kurultayın kara kutusu açıldı… Bir CHP'li daha İmamoğlu'nu ele verdi: Poşet poşet dağıtmışlar
Güncel

Şaibeli kurultayın kara kutusu açıldı… Bir CHP'li daha İmamoğlu'nu ele verdi: Poşet poşet dağıtmışlar

CHP 37. Dönem Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uyanık, Ekrem İmamoğlu'nun Özel'i desteklemesini istediğini ve delegelere kargo poşetinde para dağıtılması talimatını verdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ5 Eylül 2025 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Şaibeli kurultayın kara kutusu açıldı… Bir CHP'li daha İmamoğlu'nu ele verdi: Poşet poşet dağıtmışlar
ABONE OL

CHP 37. Dönem Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kurultaydan bir hafta önce İstanbul'a çağrıldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi" dedi.

KARGO POŞETLERİNDE PARA DAĞITIMI

CHP'li Uyanık, TBMM'ye gidildiğinde kargo poşeti içerisindeki 100 bin liranın delegelere dağıtılması talimatını aldığını açıkladı. Paranın Özgür Karabat'tan temin edileceğini söyledi.

RÜŞVET DEKONTLARI DOSYAYA SUNULDU

Uyanık, "Veli Ağbaba kendi hesabından rüşvet yolladı, dekont dava dosyasına girdi" ifadelerini kullandı. Tüm belgeleri dava dosyasına sunduğunu belirtti.

KURULTAY DAVASININ YENİ DURUŞMASI 15 EYLÜL'DE

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili davanın yeni duruşması 15 Eylül'de görülecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.