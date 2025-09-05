CHP 37. Dönem Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kurultaydan bir hafta önce İstanbul'a çağrıldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi" dedi.
CHP'li Uyanık, TBMM'ye gidildiğinde kargo poşeti içerisindeki 100 bin liranın delegelere dağıtılması talimatını aldığını açıkladı. Paranın Özgür Karabat'tan temin edileceğini söyledi.
Uyanık, "Veli Ağbaba kendi hesabından rüşvet yolladı, dekont dava dosyasına girdi" ifadelerini kullandı. Tüm belgeleri dava dosyasına sunduğunu belirtti.
Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili davanın yeni duruşması 15 Eylül'de görülecek.