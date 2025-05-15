Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.
Müzekkerede, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvurulurken 115 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı.