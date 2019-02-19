Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce: Hizmet kadrolarıyla yolumuza devam ediyoruz

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Sakarya'daki belediye meclis üye listeleri İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. AK Parti ve MHP üyelerinin yer aldığı teslim töreninde AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da katıldı.

HİZMET KADROLARI

Meclis üyesi listelerinin teslim edilmesinin ardından konuşan Başkan Adayı Ekrem Yüce, "AK Parti İl Başkanımız Yunus Tever, MHP İl Başkanımız Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkan adaylarımızla, ilçe başkanlarımızla belediye meclis üye listeleri için İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı yaptık. İnşallah hem büyükşehir hem de ilçelerimizde milletimize hizmet edecek kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Rabbim hayırlı eylesin" dedi.

SAKARYA'DA GÜZEL BİR GÜN

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, "Cumhur İttifakı'nda Sakarya'da güzel bir gün. İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacak yerel seçimler öncesinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına güzel bir ortam oluşturduk. Halis niyetlerle çıktığımız bu yolculuğu Rabbim muvaffak eylesin. Allah ülkemizin bekası noktasında şer odaklarından destek alarak siyaset üretmeye çalışan yapılara karşı bizleri muzaffer kılsın. Hayırlı olsun" diye konuştu.

BEKA BİRLİKTELİĞİ

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Cumhur İttifakı'nın tek liste olan meclis üyesi adaylarını İl Seçim Kurulu'na teslim ettik. Sakarya'da çok güzel bir birlikteliğimiz var. Biz; Cumhur İttifakı'nı sadece bir siyasi ittifak olarak değil, bir beka birlikteliği olarak görüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu birliktelik mezara kadar devam edecektir. Sakaryamız, milletimiz ve ülkemiz için yerel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.