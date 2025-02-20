İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3257
  • EURO
    38,037
  • ALTIN
    3442.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialar... Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Güncel

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialar... Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yangın çıkışı kapısının olduğu alanın odaya dönüştürüldüğüne dair yapılan bildirimlerin incelendiğini duyurdu.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialar... Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
ABONE OL

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 29 Ocak 2025'te illere gönderilen Yangın Önleme Tedbirleri kapsamında ilgili hastanede gerekli çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen alanda 3 adet yangın çıkış kapısının olduğu, fuaye alanında acil çıkışı etkilemeyecek şekilde bir depo oluşturulduğu ancak Yangın Önleme Tedbirleri yazısı kapsamında durumun yeniden değerlendirildiği, neticede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.