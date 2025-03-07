Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen çalışmalara kadınların eli değiyor

Yaklaşık 5 yıl önce "Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi" olarak nitelendirilen Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin ardından Türkiye, dünyada rekor sürede üretime başladı.

Halihazırda günlük 7 milyon metreküp gaz üretimiyle yaklaşık 3 milyon hanenin ihtiyacı karşılanan sahada görev yapan kadın mühendis ve uzmanlar, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sunuyor.

Öte yandan, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC'de kadınlar, toplam çalışanların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

TP-OTC'de çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çevre Mühendisi Ceyda Nur Ünsal, kadınların ilerlemesinin sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin yollarından birisi olduğunu belirterek, kadınların farklı bakış açılarıyla iş hayatına yenilikçi çözümler kattığını söyledi.

Ünsal, kadınların özellikle mühendislik gibi teknik sektörlerde yer almasının sektöre çok büyük faydalar sağladığını dile getirdi.

Planlama Kıdemli Mühendisi Müge Çakıner de Aralık 2022'den beri TP-OTC ile çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerji sektörü tarihsel olarak aslında erkek egemen bir sektör olarak görülse de şu anda aslında teknik bilgi, stratejik zeka ile beraber ilerletilmekte. Türkiye'nin çok önemli bir işinde kendi mühendislik becerilerimi kullanabildiğim bir sektörde çalışabiliyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Her sektörde olduğu gibi gerçekten zorlukları var ama bu benden önce yol açan, sektörde savaşan bütün kadınlar sayesinde olmuş bir işin parçası olmaktan çok mutluyum."

Laboratuvar Mühendisi Nisa Marangoz da sahada kadın olmanın mesleğini icra edebilmenin yanında, var olma mücadelesi vermek, kendini kanıtlamak ve bazen iki kat efor sarf etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Petrol ve doğal gaz sektöründeki tüm zorluklara rağmen mücadele eden, başarısıyla ilham veren ve yol açan kadınların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Marangoz, "Kadınların gücünü, emeğini ve azmini kutlarken, gerçek eşitlik için hep birlikte çalışmaya devam edelim. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun." dedi.

İnsan Kaynakları Uzmanı Senanur Şıklı ise, iş hayatında kadınların emeğinin sektörü, kurumları ve toplumları ileriye götüren en büyük değerlerden olduğuna dikkati çekerek, "Her gün kadınlarımız sahalarımız, ofislerimiz, üretim hattımız, gemilerimiz ve daha birçok alanda azimleri, çalışkanlıkları ve başarılarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Bugün de bu azmin, başarının ve çalışkanlığın bir yansımasını kutluyoruz aslında. Ben de böyle bir projede görev almaktan ve bunun bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.