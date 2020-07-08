Sakarya hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük Sakarya hava durumu

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20

Sakarya'da sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkileri. İşe gitmek için sabah evlerinden çıkan vatandaşlar yağışa yakalandı. Peki Sakarya'da hava durumu yarın nasıl olacak? Yağış ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya hava durumunu paylaştı. 5 günlük hava durumunda yarın hava durumunun nasıl olacağı da görülebiliyor.

Sakarya Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Sakarya genelinde etkili olan yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken durumun Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için de geçerli olacağı belirtildi. Meteoroloji'nin yayımladığı Sakarya hava durumu raporuna göre yağışların akşam saat 21.00'a kadar sürmesi bekleniyor.Sakarya'da bugün hava sıcaklığı 25-28 derece olarak seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesinde; '8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Sakarya ve ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

SAKARYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'yı 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA HAVA DURUMU İLÇELER

08 Temmuz - 11.59 (Yükseklik: 30m) Hafif Sağanak Yağışlı 24,5

GEYVE

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 100m) Hafif Yağmurlu 24,5

KARAPÜRÇEK

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 140m) Yağışlı 20,8 9,8

AKYAZI

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 55m) Çok Bulutlu 22,2

FERİZLİ

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 45m) Çok Bulutlu 22,5

FERİZLİ/GÖLKENT BELDESİ

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 48m) Çok Bulutlu 23,0

GEYVE/HİSARLIK KÖYÜ

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 701m) Çok Bulutlu 18,7

HENDEK

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 65m) Çok Bulutlu 22,3

HENDEK/YENİYAYLA KÖYÜ

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 1080m) Çok Bulutlu 17,2

KARASU

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 4m) Çok Bulutlu 24,3

KAYNARCA

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 40m) Çok Bulutlu 23,5

KOCAALİ

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 10m) Çok Bulutlu 22,1

KOCAALİ/MELEN

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 126m) Çok Bulutlu 20,8

PAMUKOVA

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 111m) Çok Bulutlu 25,2

PAMUKOVA/KEMALİYE KÖYÜ

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 757m) Çok Bulutlu 21,1

SAPANCA

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 74m) Çok Bulutlu 21,9

SERDİVAN

08 Temmuz - 11.59(Yükseklik: 212m) Çok Bulutlu 20,9

TARAKLI

08 Temmuz - 12.00(Yükseklik: 460m) Çok Bulutlu 23,7