AA 03 Temmuz 2020 Cuma 11:36 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:38

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAKAN KOCA'DAN SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan iki patlamanın olduğunu bildiklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16'sı taburcu edildi, 31 yaşındaki bir vatandaşımızın ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren iki ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 Acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular."

Koca, millete baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulanarak, "Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tekrar bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim yaşatmasın diyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit ve sülfürdioksit gibi gazların bulunduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev kapı ve pencerelerinin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

Koca, çalışan sayısının güvenlik ile birlikte 186 olduğunu dile getirerek, "Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15-20 kişinin sahadan erken dönemde ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Yani 40-45 kişiden şu anda haber alınamıyor." demesi üzerine Bakan Koca, "Evet." dedi.

AFAD'DAN RADYASYON AÇIKLAMASI

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.

KINIK: DUMANIN SOLUNMAMASI GEREKİYOR

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 UÇAK, 2 HELİKOPTER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."