Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: 5 asker yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında kaza yaşandı, 5 askerin yaralı olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki eğitim atışı sırasında kaza yaşandı, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."