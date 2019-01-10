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Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilenlerin de olduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Ankara, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "mahrem yapılanma"da olduğu tespit edilen muvazzaf üsteğmen ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencisi ile bir öğretmen ve 4 serbest meslek sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden muvazzaf üsteğmen ile askeri okul öğrencisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

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