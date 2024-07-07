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Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
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Arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Qaid Shareef S, bir süre sonra sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Botla arama yapan AFAD ekipleri, nehre girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan çocuğu sudan çıkardı.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesinin, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

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