İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2821
  • EURO
    50,1851
  • ALTIN
    6387.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya ve İstanbul'daki kirli ağ çökertildi: 10 kişi tutuklandı
Güncel

Sakarya ve İstanbul'daki kirli ağ çökertildi: 10 kişi tutuklandı

Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 21:07 - Güncelleme:
Sakarya ve İstanbul'daki kirli ağ çökertildi: 10 kişi tutuklandı
ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Sakarya ile İstanbul'da 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 kadına fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3'ü kadın F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç.(42) ve S.K. (38) gözaltına alındı, 1 tabanca, suçtan ele edildiği değerlendirilen döviz ve lira ile çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı işlemlerine başlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.