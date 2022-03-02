Sakarya'da 2 bin 200 metrekare arazi üzerine ''Mantar Üretim Tesisi'' kurulacak

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:05

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin ve Türkiye'nin tarımsal kalkınma hamlelerine destek vermek için yeni bir proje daha hayata geçirildi.

Kentin her noktasında üreten, kazanan ve kazandıran üretim tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez mantar üretimi konusunda Türkiye'ye örnek olması hedeflenen bir projeye başladı.

Bu kapsamda Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ın karşısında, toplamda 2 bin 200 metrekare arazi üzerine "Mantar Üretim Tesisi" kurulacak.

Projelendirme aşaması tamamlanan tesisin, ihale sürecinden sonra başlayacak çalışmalar en hızlı şekilde bitirilerek hizmete alınması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hazineden projeye başlanmak üzere devralınan arazi üzerine 560 metrekare üretim alanına sahip bir tesis kurulacağını belirtti.

İstiridye mantarı üretimi üzerine kurulacak tesiste kapalı ve sosyal alanların olacağını anlatan Yüce, 5 farklı üretim bölümü, idari bina, personel odası, depo, paketleme odası ve ürünlerin tadımın yapılabileceği kafeterya ve satış ofisinin bulunacağını kaydetti.

Yüce, üretmeye, kalkınmaya ve kentin tarımsal üretimine ivme kazandırmaya devam ettiklerini aktararak, şunları ifade etti:



"Kuracağımız yeni tesiste son teknolojiyle ve uzman personelle en kaliteli istiridye mantarını üreteceğiz. Bu alanda Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İçerisinde üretim çadırlarının yer alacağı bu tesiste ülkenin en lezzetli ve kaliteli mantarlarını üreteceğiz. Çalışmalar başladığında üretim kapasitesini artıracak, ürünlerimizi kentin her noktasına ulaştıracağız. Esnafımıza mantar tedariki sağlayacak, üreticilere de elimizden gelen desteği sunacağız. Toprağıyla, doğasıyla, kaynaklarıyla kıymetli olan bu şehrin potansiyelini dünyaya göstermek istiyoruz."