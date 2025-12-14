İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da 6 araç birbirine girdi: 12 kişi yaralandı
Güncel

Sakarya'da 6 araç birbirine girdi: 12 kişi yaralandı

Sakarya D-650 kara yolunda 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Sakarya'da 6 araç birbirine girdi: 12 kişi yaralandı
ABONE OL

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.