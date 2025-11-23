İSTANBUL 22°C / 13°C
  • Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Güncel

Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya Valiliği, açık cezaevindeki 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini, şu ana kadar ciddi sağlık durumuna rastlanmadığını bildirdi.

AA23 Kasım 2025 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda (Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu) akşam saatlerinde dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü ve ilk müdahalelerinin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

