Sakarya'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan trajik olay, bir ailenin hayatını karartarak yürek burkan bir tabloya sahne oldu. Sabah saatlerinde ıhlamur toplamak için ormanlık alana giden 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Babasından haber alamayan oğlu, ormanlık alana gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı.

IHLAMUR TOPLAMAYA GİDEN BAYRAK CANSIZ BULUNDU

Bayrak, iddiaya göre sabah saatlerinde Poyrazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ıhlamur toplamaya gitti.

Kendisinden haber alamayan oğlu H.B, Bayrak'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, OĞLUNA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan ve olay yerine gelen Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi, fenalaşan oğlu H.B'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.