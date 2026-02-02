İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

Sakarya'da ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindeki 54 AFA 169 plakalı ambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki 54 S 1123 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

