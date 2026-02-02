Sakarya'da ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindeki 54 AFA 169 plakalı ambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki 54 S 1123 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.