İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Güncel

Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 07:13 - Güncelleme:
Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
ABONE OL

Adapazarı-Düzce D100 kara yolunun Büyükdere Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Enis E. (23) idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Enis E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.