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  • Sakarya'da bir kişinin vücudunda oluşan lekeler paniğe neden oldu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
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Sakarya'da bir kişinin vücudunda oluşan lekeler paniğe neden oldu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Sakarya'da görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır' ifadelerine yer verildi.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Sakarya'da bir kişinin vücudunda oluşan lekeler paniğe neden oldu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında görülen ve maymun çiçeği olarak da bilinen virüs sebebi ile küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Vücudunda oluşan lekeler sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Senegal uyruklu bir kadın paniğe sebep oldu. Tedbir amaçlı özel bir odaya alınan kadının uzun bir süredir Kelebek Hastalığı (Lupus) taşıdığı öğrenildi. Yaşananların ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında yer alan 'Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!' başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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