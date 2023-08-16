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Güncel

Sakarya'da birgün sineklerinin ''ölüm uçuşu'' başladı

Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' başladı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Sakarya'da birgün sineklerinin ''ölüm uçuşu'' başladı
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Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu şekilde öldü.

Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.

Doğa olayı fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Sineklerin ışıkla dansını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren ilaç mümessili Kazım Arslan, AA muhabirine, doğa olayını görmek için köprüye geldiğini belirterek, "Harika bir şey. Canlı olarak ilk kez şahit oluyorum. Daha önce haberlerde görmüştüm. Temmuz ayında olduğunu söylemişlerdi, bu sefer geç kalmış herhalde. İyi ki de geç kalmış, fotoğrafladık, umarım iyi fotoğraflar çıkmıştır. İnşallah ileriye yönelik güzel anı olarak kalacak. Zamanı durdurduk." diye konuştu.

  • Sakarya
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