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Sakarya'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı, mahkeme kararını açıkladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA29 Aralık 2024 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Sakarya'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı, mahkeme kararını açıkladı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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