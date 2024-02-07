Sakarya'da bungalovda facia: 1 ölü

Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.