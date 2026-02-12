İSTANBUL 13°C / 10°C
12 Şubat 2026 Perşembe
Güncel

Sakarya'da çevrim içi istismar ağına darbe: 23 gözaltı

Sakarya merkezli 12 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çevrim içi ortamda çocuklara yönelik müstehcen içerik temin ettiği belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
Sakarya'da çevrim içi istismar ağına darbe: 23 gözaltı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli 12 ilde yürütülen çalışmada, sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın alan ve dijital materyal incelemelerinde çocuklara ait müstehcen görüntüler tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

