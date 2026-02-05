Sakarya'da cezaevinde yangın paniği... CTE: 11 hükümlü tedbiren hastaneye kaldırıldı

Akpınar Mahallesi'ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlüler güvenli bölgeye tahliye edildi.

11 HÜKÜMLÜ TEDBİREN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

CTE'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."