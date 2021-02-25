Sakarya'da DEAŞ operasyonu

DHA 25 Şubat 2021 Perşembe 18:18 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:18

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 12 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Karasu ilçesi ve Ankara'da operasyon düzenledi. Karasu ilçesinde 9 kişi, Ankara'da ise 3 kişi gözaltına alındı. Irak'ta terör örgütünün sözde iç güvenlik emiri olan 1 kişi ile geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 11 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.