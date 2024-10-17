Sakarya'da DEAŞ'lı 26 sanık hakkındaki mütalaa açıklandı

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 25 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 1 sanığın beraatini talep etti.

"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Tutuklu 11 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 242 sayfalık iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın silahlı eylem ve faaliyet yürütmekte zorlandığı ülkelerde dernek, kitapevleri, mescit ve çayevleri üzerinden örgüte organik bağı bulunan hücre yapılanmalarına temin ettiği elemanların ideolojik ve silahlı eğitimi için gerekli finansmanı sağlayabildiği, propaganda faaliyetlerini sürdürebildiği anlatılıyor.

İddianamede, DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi sözde "vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilerek, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti amacıyla iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı kaydediliyor.

Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan Y.B'nin ikametinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan kıyafet, bıçak ve benzeri yaşam malzemeleri ile sanığın el yazısıyla yazılmış vasiyetnamenin ele geçirildiği aktarılıyor.

İddianamede, 26 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.