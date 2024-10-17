İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1456
  • EURO
    37,1833
  • ALTIN
    2943.19
  • BIST100
    9024.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da DEAŞ'lı 26 sanık hakkındaki mütalaa açıklandı
Güncel

Sakarya'da DEAŞ'lı 26 sanık hakkındaki mütalaa açıklandı

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 26 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşmanın üçüncü gününde, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları mahkemeye katıldı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Sakarya'da DEAŞ'lı 26 sanık hakkındaki mütalaa açıklandı
ABONE OL

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 25 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 1 sanığın beraatini talep etti.

"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Tutuklu 11 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 242 sayfalık iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın silahlı eylem ve faaliyet yürütmekte zorlandığı ülkelerde dernek, kitapevleri, mescit ve çayevleri üzerinden örgüte organik bağı bulunan hücre yapılanmalarına temin ettiği elemanların ideolojik ve silahlı eğitimi için gerekli finansmanı sağlayabildiği, propaganda faaliyetlerini sürdürebildiği anlatılıyor.

İddianamede, DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi sözde "vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilerek, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti amacıyla iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı kaydediliyor.

Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan Y.B'nin ikametinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan kıyafet, bıçak ve benzeri yaşam malzemeleri ile sanığın el yazısıyla yazılmış vasiyetnamenin ele geçirildiği aktarılıyor.

İddianamede, 26 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.