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Güncel

Sakarya'da dehşet! Tartıştığı annesini öldürdü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 yaşındaki Kadir Taşkın çıkan tartışmada annesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

IHA4 Şubat 2025 Salı 09:50 - Güncelleme:
Sakarya'da dehşet! Tartıştığı annesini öldürdü
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Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Kadir Taşkın dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Taşkın'a ulaştı. Kadir Taşkın, evde annesini av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından eve giden ekipler Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle başlayan tartışma sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Annesini öldüren şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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