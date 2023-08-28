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  • Sakarya'da denizde kaybolan kişinin cesedi 2 günlük çalışmanın ardından bulundu
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Sakarya'da denizde kaybolan kişinin cesedi 2 günlük çalışmanın ardından bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen cumartesi denizde kaybolan yabancı uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Sakarya'da denizde kaybolan kişinin cesedi 2 günlük çalışmanın ardından bulundu
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Yalı Mahallesi mevkisinde önceki gün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan Irak uyruklu Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi'yi (28) arama çalışmaları sürerken, sahildeki vatandaşlardan Ayhan Sözer suda karartı görmesi üzerine cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Aşağı Aziziye Sahili kule 19 mevkisinden jet ski ile denize açılan ekipler, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkarılan cesedin, Zaidawi'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sözer, gazetecilere, "Arkadaşımın yanına çay içmeye geldim. Çay içerken denizde iki taşlığın arasında bir karartı gördüm. Cankurtaran arkadaşımı aradım. Onlar da geldiler, müdahale ettiler. Kaybolan, boğulan kişiymiş." dedi.

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