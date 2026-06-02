Güncel

Sakarya'da dev hazırlık! AK Parti'de kamp mesaisi başladı

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-28 Haziran'da Sakarya'da yapılması planlanıyor.

2 Haziran 2026 Salı 15:22
AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı için hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001'de kurularak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılında 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı Sakarya'da yapacak.

Sapanca ilçesindeki bir otelde yapılması planlanan kamp, 26-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, genel merkez kadın ve gençlik kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcılarını buluşturacak kampta, yeni anayasa çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

