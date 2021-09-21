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Sakarya'da devrilen yolcu midibüsündeki 7 kişi yaralandı

Sakarya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

AA21 Eylül 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:07
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Düzce-Adapazarı hattında yolcu taşıyan Selahattin S. idaresindeki 81 ABF 486 midibüs, D-100 kara yolu Hasanbey mevkisinde yol kenarında bulunan mısır tarlasına devrildi.

Kazada, sürücü Selahattin S. ile yolculardan Celal ve eşi Aynur A, Onur C, İbrahim Ç, Recai S. ve Ali Şafak A. yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılarak sağlık personeline teslim edilen yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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