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Sakarya'da duygulandıran anlar: Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu

Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, kelime-i şehadet getirerek İslamiyet ile şereflendi. O anlar duygulandırdı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 20:18 - Güncelleme:
Sakarya'da duygulandıran anlar: Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Ukraynalı Iryna Kovalchuk, Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvurdu.

Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Merkez Sinanbey Camisi imam hatibi Enes Deniz, Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verdi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Emine" ismini alan Kovalchuk'a, Bayındır tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilerek ihtida belgesi takdim edildi.

Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvuran Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın için de ihtida töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Geyve Müftüsü Bayındır, İslam'ın dinini anlattı. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Hira Nur" ismini alan Endonezyalı kadına, Bayındır, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye ederek ihtida belgesini verdi.

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