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  • Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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D-100 kara yolu Düzce istikametinde Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözalan'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

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