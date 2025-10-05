İSTANBUL 23°C / 15°C
  Sakarya'da esrarengiz olay: Sahilde erkek cesedi bulundu!
Güncel

Sakarya'da esrarengiz olay: Sahilde erkek cesedi bulundu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 27 yaşındaki bir genç, sahil kenarında ölü bulundu.

5 Ekim 2025 Pazar 13:38
Sakarya'da esrarengiz olay: Sahilde erkek cesedi bulundu!
Sakarya'da Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemeler sonucu cansız bedenin Yunus Tufan'a (27) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tufan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

