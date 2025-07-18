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  • Sakarya'da evlat dehşeti: Pompalıyla babasını öldürdü
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Sakarya'da evlat dehşeti: Pompalıyla babasını öldürdü

Sakarya'da babasıyla tartışan bir kişi, pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederken oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Sakarya'da evlat dehşeti: Pompalıyla babasını öldürdü
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Sakarya'da oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erenler ilçesinde 14 Temmuz'da evinin önünde tartıştığı oğlu B.A'nın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan baba E.A, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erenler ilçesi 1186 Sokak'ta 14 Temmuz'da, evinin önünde bulunan E.A. ile oğlu B.A. arasında tartışma çıkmış, B.A'nın evin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan baba, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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