Sakarya'da feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti! Soruşturmada yeni gelişme

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, trafik akışı Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAKİ KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARDAN 6'SININ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

BAKAN URALOĞLU: (KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAKİ KAZA) OTOYOLUMUZ, KARASU KAVŞAĞI KESİMİNDE GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

- VALİ KARADENİZ'İN AÇIKLAMASI

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede incelemelerinin sürdüğünü belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA DEHŞETİ YAŞAYAN YOLCULAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 10 yolcu başka otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi.

Sakarya'dan getirilen kazazedeler o anları anlattı. Kayseri'den İstanbul'a gelmek üzere dün akşam saatlerinde otobüse binen yolcular kazanın sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Hasan Horosan, "Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında 2-3 ceset vardı. Kafası kanayanlar vardı" dedi.

Yüzünde kan olan yaşlı bir kazazede ise, "Uyuduk uyandık kaza oldu" diye konuştu.

Uyurken kazanın birden bire olduğunu söyleyen Senem Büyükel ise, "Nasıl olduğunu göremedik, sisliydi. Birden bire patladı. Gözüme geldi. Ne olduğunu ben bilemedim. Aşağıya indik. Sabaha karşı 04.00 civarıydı. Ben Kayseri'den geliyordum. Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim" diye konuştu.

Hafif yaralı kayınvalidesini almak için otogara gelen Oğuzhan Ağar, "Saat 04.45 gibi bizi aradılar. Sisten dolayı kaza olduğunu görememişler. Şoförün sadece ayağının kırıldığını diğer yaralıların burnunda, kaşında bir açılma olduğu söyledi. Biz öyle öğrendik. Kayınvalidemin durumu iyi. En son onunla Bolu'da konuştu. Orayı geçtik sonra kaza olmuş" ifadelerini kullandı.