İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Güncel

Sakarya'da fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Sakarya'da fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ABONE OL

Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

Yangına müdahale eden ekipler, fabrikada bulunan fındıklar ile yanıcı maddeleri iş makineleriyle dışarı taşıdı.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  • fındık kırım yangını
  • Karasu itfaiye müdahalesi
  • Sakarya yangın olayı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.