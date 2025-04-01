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Sakarya'da geniş çaplı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: Çok sayıda tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. 177 operasyonda 213 kişi gözaltına alınırken, 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA1 Nisan 2025 Salı 17:53 - Güncelleme:
Sakarya'da geniş çaplı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: Çok sayıda tutuklama
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. 01-31 Mart 2025 tarihlerinde yapılan 177 operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 adet hassas terazi, 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 96 bin 400 adet makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron, 260 paket kaçak sigara, 30 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca susturucusu, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka, 13 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 1 adet motosiklet, 220 gram kokain, 153 gram amfetamin ve 108 adet sentetik hap ele geçirildi.

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