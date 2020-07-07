İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8633
  • EURO
    7,7726
  • ALTIN
    393.709
  • BIST100
    118485
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili flaş gelişme
Güncel

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili flaş gelişme

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 kişi tutuklandı. Patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

AA07 Temmuz 2020 Salı 07:58 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 07:58
ABONE OL

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.