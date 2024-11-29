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  • Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada karı-koca olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
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Kaza, saat 22.00 sıralarında D-650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali ve eşi Zeynep Küntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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