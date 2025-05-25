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  • Sakarya'da kamyonet şarampole devrildi: Eşi yaşamını yitirdi
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Sakarya'da kamyonet şarampole devrildi: Eşi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralandı.

IHA25 Mayıs 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Sakarya'da kamyonet şarampole devrildi: Eşi yaşamını yitirdi
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Kaza, Güzlek mahallesi Keremali Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gürek idaresindeki 54 HE 017 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1 ÖLÜ VE 1 YARALI

Meydana gelen kazada sürücü ve eşi M.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralar hastaneye sevk edildi. Ali Gürek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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