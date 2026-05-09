9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  Sakarya'da karaya oturmuştu! Korkutan raporla birlikte hareketlilik başladı
Sakarya'da karaya oturmuştu! Korkutan raporla birlikte hareketlilik başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı 'Ninova' isimli kuru yük gemisinde yürütülen incelemeler derinleşiyor. Yapılan dalışlarda geminin taban kısmında hasar tespit edilirken, olası bir yakıt veya yük sızıntısının Karadeniz'e yayılmasını önlemek amacıyla devasa yüzer güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Karasu sahilinde 1 Mayıs tarihinde etkili olan şiddetli fırtına ve dalga sebebiyle karaya oturan Ninova isimli kuru yük gemisinde inceleme çalışmaları sürüyor.

Son iki gün içerisinde gemiye iki ayrı keşif dalışı gerçekleştirilirken, yapılan incelemelerde geminin taban kısmında hasar tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda geminin kurtarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde gemide bulunan yükün Karadeniz'e karışması ve muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gayesiyle geminin çevresine dubalı yüzer güvenlik bariyerleri çekildi.

Çember şeklinde yerleştirilen bariyerlerle, geminin hasarlı bölümünden meydana gelebilecek muhtemel sızıntının Karasu sahiline yayılmasının engellenmesinin hedeflendiği öğrenildi.

  • gemide hasar
  • yakıt sızıntısı
  • deniz kirliliği
  • sakarya
  • sakarya karasu
  • yük gemisi
  • karaya oturdu
  • gemi fırtına

