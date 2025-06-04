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Sakarya'da kaza: 1 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 07:14 - Güncelleme:
Sakarya'da kaza: 1 ölü
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D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Bahadır Yavuz (38) idaresindeki 16 EAE 14 plakalı SUV tipi araç, Pamukova girişinde, polis kontrol noktasında tek şeride inen yolda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Yavuz'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik istikametinde bir süre ulaşıma kapanan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlandı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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