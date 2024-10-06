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Sakarya'da kimyasal koku ihbarları üzerine inceleme başlatıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kimyasal koku ihbarları üzerine inceleme başlatıldı.

AA6 Ekim 2024 Pazar 07:17 - Güncelleme:
Sakarya'da kimyasal koku ihbarları üzerine inceleme başlatıldı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mollaköy Mahallesi civarında akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yoğun kimyasal koku ihbarlarının bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve jandarma ekiplerinin ivedi bir şekilde olay mahalline yönlendirilerek konuyu detaylıca araştırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili birimlerimiz tarafından numuneler alınmış ve Çevre Şehircilik ekiplerimizce de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda kokunun oluştuğu alanda insan sağlığına etki edecek bir soruna neden olmadığı anlaşılmıştır. Gerekli incelemeler ekiplerimizce devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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